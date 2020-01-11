https://static.news.ru/photo/0d9a62e4-354a-11ea-93c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOA Brett Kennedy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лесные пожары в Австралии унесли жизни уже 27 человек. В штате Виктория 11 января погиб ещё один пожарный.

Пожарный с 40-летним опытом работы погиб в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей, — говорится в сообщении агентства DW.

Отмечается, что в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс немного снизились температура воздуха и скорость ветра, а также прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о создании специальной королевской комиссии по расследованию причин появления и распространения лесных пожаров. Пожары уже приблизились к городским границам Канберры, городские власти приступили к разработке упреждающего плана эвакуации столицы.

В борьбе с огнём в настоящее время участвуют более 3 тыс. пожарных, включая расчёты, прибывшие из США, Канады, Новой Зеландии и Папуа — Новой Гвинеи. В результате пожаров в Австралии уничтожены более семи миллионов гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и приблизительно три тысячи иных построек.