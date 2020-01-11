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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о создании специальной королевской комиссии по расследованию причин появления и распространения лесных пожаров. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий федерального правительства для оказания более оперативной помощи во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Я думаю, это необходимо сделать, и я приму предложение кабинета министров о создании комиссии, — сообщил ABC Моррисон.

Накануне на северо-востоке штата Виктория погиб ещё один пожарный. Таким образом, число жертв стихии увеличилось до 26 человек.

Пожары уже приблизились к городским границам Канберры, городские власти приступили к разработке упреждающего плана эвакуации столицы. В борьбе с огнём в настоящее время участвуют более 3 тыс. пожарных, включая расчёты, прибывшие из США, Канады, Новой Зеландии и Папуа — Новой Гвинеи.

Как писал NEWS.ru, жертвами огня австралийских пожаров стали более 800 миллионов животных в штате Новый Южный Уэльс, а на общенациональном уровне потери составят более миллиарда. Австралийский WWF заявляет о том, что погибли тысячи коал на центральном и северном побережьях Нового Южного Уэльса, но пока пожары не утихнут, точные потери остаются неизвестными.

В результате пожаров в Австралии уничтожены более семи миллионов гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и приблизительно три тысячи иных построек.