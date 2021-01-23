Си Цзиньпин мирится с США из страха перед соратниками

Власти Китая пытаются организовать переговоры со старшими помощниками президента Джо Байдена, чтобы восстановить рабочие контакты с США. Пекин намерен переключить внимание Вашингтона с сохраняющихся торговых противоречий на проблемы вакцинации и климата. По некоторым данным, к этому председателя страны Си Цзиньпина подталкивает страх перед возможным недовольством внутри Коммунистической партии.
О том, что Пекин хочет провести переговоры со старшими помощниками президента Байдена,
Один из источников американской газеты, знакомый с обсуждениями, сказал, что китайцы осторожно подходят к взаимодействию с администрацией Байдена, учитывая глубокие разногласия между двумя странами и чувствительность Пекина к отказам в личных встречах. Для того чтобы подстраховаться, китайские власти предлагают не трогать острые вопросы, связанные с торговлей.
Вместо этого Пекин хочет сосредоточить диалог на борьбе с пандемией и климате. Так, Си готов предложить Байдену сотрудничество в сфере сертификации вакцин в соответствии с принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Китайские официальные лица выражают надежду на то, что сертификация, в свою очередь, вернёт к жизни транспортное сообщение между двумя государствами. Пекин также рассчитывает, что стороны могут поговорить о совместном распространении вакцин в развивающихся странах. Другим вопросом будет сохранение климата с учётом приоритетов команды Байдена.
Китайские официальные лица не исключают, что администрация Байдена в конечном итоге захочет пересмотреть принципы торговой сделки между странами, однако не будет поднимать этот вопрос самостоятельно. Кроме того, необходимо посмотреть, к какому курсу приведёт выбор Кэтрин Тай в качестве американского торгового представителя.
До настоящего времени Белый дом не демонстрировал намерения организовать встречу с высокопоставленными представителями КНР, не говоря уже о том, чтобы созывать контакты на высшем уровне — между Байденом и Си. Американский лидер подчёркивал, что в первую очередь намерен организовать консультации с ближайшими союзниками США, чтобы
Однако Пекин, в свою очередь, рассчитывает побыстрее снизить конфликтный потенциал в рабочих контактах с американцами. Того требует не только процесс восстановления мировой экономики после пандемии нового коронавируса. По неофициальным данным, для Си реабилитация рабочих отношений с Байденом будет иметь внутриполитическое значение, потому что он пытается обеспечить устойчивость собственной власти. Как говорят эксперты, непродуманная линия поведения с новой президентской администрацией США может привести к серьёзной критике в отношении Си внутри Коммунистической партии.