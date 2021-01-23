Си Цзиньпин мирится с США из страха перед соратниками

Власти Китая пытаются организовать переговоры со старшими помощниками президента Джо Байдена, чтобы восстановить рабочие контакты с США. Пекин намерен переключить внимание Вашингтона с сохраняющихся торговых противоречий на проблемы вакцинации и климата. По некоторым данным, к этому председателя страны Си Цзиньпина подталкивает страх перед возможным недовольством внутри Коммунистической партии.

О том, что Пекин хочет провести переговоры со старшими помощниками президента Байдена, заявили источники Wall Street Journal. По их словам, задача наладить диалог между странами возложена на высокопоставленного члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Яна Цзечи. Он должен подготовить почву для очной встречи Си с Байденом. Идея отправки Цзечи в Вашингтон для соответствующих переговоров появилась ещё в декабре. Как утверждают собеседники Wall Street Journal, предложение было отражено в письме, которое направил команде Байдена посол КНР в США Цуй Тянькай. То, что китайские официальные лица просят о встрече по каналам обратной связи, объяснимо. Отправить официальный запрос структурам, которые занимаются в Белом доме вопросами национальной безопасности, пока что трудно: эта команда только формируется.

Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Один из источников американской газеты, знакомый с обсуждениями, сказал, что китайцы осторожно подходят к взаимодействию с администрацией Байдена, учитывая глубокие разногласия между двумя странами и чувствительность Пекина к отказам в личных встречах. Для того чтобы подстраховаться, китайские власти предлагают не трогать острые вопросы, связанные с торговлей.

Вместо этого Пекин хочет сосредоточить диалог на борьбе с пандемией и климате. Так, Си готов предложить Байдену сотрудничество в сфере сертификации вакцин в соответствии с принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Китайские официальные лица выражают надежду на то, что сертификация, в свою очередь, вернёт к жизни транспортное сообщение между двумя государствами. Пекин также рассчитывает, что стороны могут поговорить о совместном распространении вакцин в развивающихся странах. Другим вопросом будет сохранение климата с учётом приоритетов команды Байдена.

Китайские официальные лица не исключают, что администрация Байдена в конечном итоге захочет пересмотреть принципы торговой сделки между странами, однако не будет поднимать этот вопрос самостоятельно. Кроме того, необходимо посмотреть, к какому курсу приведёт выбор Кэтрин Тай в качестве американского торгового представителя.

pixabay.com

До настоящего времени Белый дом не демонстрировал намерения организовать встречу с высокопоставленными представителями КНР, не говоря уже о том, чтобы созывать контакты на высшем уровне — между Байденом и Си. Американский лидер подчёркивал, что в первую очередь намерен организовать консультации с ближайшими союзниками США, чтобы обсудить различные угрозы, в том числе те, которые исходят от Китая. В команде Байдена утверждают, что с вопросами вокруг КНР никуда не спешат.

Однако Пекин, в свою очередь, рассчитывает побыстрее снизить конфликтный потенциал в рабочих контактах с американцами. Того требует не только процесс восстановления мировой экономики после пандемии нового коронавируса. По неофициальным данным, для Си реабилитация рабочих отношений с Байденом будет иметь внутриполитическое значение, потому что он пытается обеспечить устойчивость собственной власти. Как говорят эксперты, непродуманная линия поведения с новой президентской администрацией США может привести к серьёзной критике в отношении Си внутри Коммунистической партии.