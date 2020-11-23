Штат Мичиган официально признал победителем Байдена

https://static.news.ru/photo/1eb90d16-2ddb-11eb-ae05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Госдепартамент американского штата Мичиган официально утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах на своей территории, свидетельствуют итоги голосования представителей ведомства.

По закону 23 ноября штат должен был заверить результаты выборов. В голосовании по итогам выборов участвовали трое представителей госдепартамента Мичигана. Двое проголосовали за утверждение победы Байдена, один воздержался, передаёт РИА Новости.

Штат Мичиган добавляет в копилку кандидата в президенты США голоса 16 выборщиков.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Республиканская партия просила руководство штата отложить подведение итогов выборов на своей территории на две недели. Причиной назывались некие «числовые аномалии». Однако уже 19 ноября предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отозвал иск по результатам выборов в Мичигане. Как заявил тогда адвокат Трампа Руди Джулиани, отзыв иска не являлся следствием признания поражения в штате, а произошёл потому, что республиканцы в Мичигане добились своего — приостановки преждевременной сертификации результатов выборов в округе Уэйн.