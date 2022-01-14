Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Точная точка приземления снаряда пока неизвестна, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на военных. Это третий запуск снаряда в сторону Японского моря за неделю. Ранее КНДР провела учения и запустила гиперзвуковую ракету.
КНДР уже третий раз за текущую неделю
Береговая охрана также
11 января стало известно, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Военные в Сеуле проводят анализ выпущенного снаряда. В Токио же организовали кризисный штаб.
Позднее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США предлагают ввести санкции по линии ООН против пяти физических лиц и организаций, связанных с ракетной программой КНДР. Данные инициативы Вашингтона связаны с последними ракетными пусками Северной Кореи.