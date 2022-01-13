США предложили ООН ввести санкции за связь с ракетной программой КНДР
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд выступила за санкции из-за ракетных пусков КНДР
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:05, 13 января 2022
Фото: kcnawatch. co/Global Look Press
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Соединённые Штаты предлагают ввести санкции по линии ООН против пяти физических лиц и организаций, связанных, по мнению Вашингтона, с ракетной программой КНДР. Данные инициативы американской администрации связаны с последними сведениями о ракетных запусках Северной Кореи, написала в Twitter постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
В дополнение к сегодняшним ограничительным мерам Госдепартамента и Минфина США предлагают санкции ООН после шести запусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей с сентября 2021 года, каждый из которых был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, — заявила Томас-Гринфилд.
On top of today's designations by @StateDept and @USTreasury, the U.S. is proposing @UN sanctions following North Korea's six ballistic missile launches since September 2021, each of which were in violation of UN Security Council resolutions.
Ранее стало известно, что США 12 января ввели санкции против российской компании «Парсек» и гражданина РФ. В Минфине США отметили, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.
В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и Романа Алара. Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Парсек» «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Посредником он назвал северокорейского гражданина О Ён Хо, проживающего в России.