США предложили ООН ввести санкции за связь с ракетной программой КНДР

Соединённые Штаты предлагают ввести санкции по линии ООН против пяти физических лиц и организаций, связанных, по мнению Вашингтона, с ракетной программой КНДР. Данные инициативы американской администрации связаны с последними сведениями о ракетных запусках Северной Кореи, написала в Twitter постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

В дополнение к сегодняшним ограничительным мерам Госдепартамента и Минфина США предлагают санкции ООН после шести запусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей с сентября 2021 года, каждый из которых был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, — заявила Томас-Гринфилд.

On top of today's designations by @StateDept and @USTreasury , the U.S. is proposing @UN sanctions following North Korea's six ballistic missile launches since September 2021, each of which were in violation of UN Security Council resolutions. — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) January 13, 2022

Ранее стало известно, что США 12 января ввели санкции против российской компании «Парсек» и гражданина РФ. В Минфине США отметили, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и Романа Алара. Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Парсек» «ключевым источником» товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Посредником он назвал северокорейского гражданина О Ён Хо, проживающего в России.