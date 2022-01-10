Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Военные в Сеуле проводят анализ выпущенного снаряда, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил [о пуске], — указало агентство.

При этом канал NHK со ссылкой на правительство Японии уточнил , что речь может идти о баллистической ракете. В Токио организовали кризисный штаб.

Агентство Kyodo подчеркнуло , что снаряд упал вне исключительной зоны Японии.

В 2022 году это уже второй тест вооружений, который проводит КНДР.

Ранее стало известно, что первое испытание состоялось 5 января. Тогда в Северной Корее заявили об испытании сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 км и «точно попала в цель». В береговой охране Японии рассказали, что ракета упала в Японском море. В предыдущий раз северокорейские военные осуществляли запуск новой баллистической ракеты для подводных лодок 19 октября 2021 года.