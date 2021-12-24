Сенаторы США призвали власти увеличить военную помощь Киеву

Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин призвали администрацию американского президента Джо Байдена передать украинским властям зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, сообщает газета The Washington Post. Они напомнили, что с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму $2,5 млрд.

В конгрессе мы выступаем за увеличение объёмов помощи в сфере безопасности: Соединённые Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы, — утверждают сенаторы.

По их словам, американский лидер не должен призывать Киев к каким-либо уступкам вне процесса Минских соглашений. Они отметили, что Байден должен потребовать от России отвести войска от границы до начала следующих переговоров.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США по-прежнему считают дипломатию, прежде всего «нормандский формат», «единственным ответственным» путём урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако необходимо готовиться к другому варианту, включающему «санкционные опции с союзниками и партнёрами в ЕС» против России.