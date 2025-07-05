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05 июля 2025 в 15:47

Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики

Пушков: Стармер является воплощением кризиса политики Великобритании

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер является живым воплощением кризиса британской политики, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своем Telegram-канале сенатор, комментируя статью журнала The Economist о стремительной потере авторитета Стармера в возглавляемой им Лейбористской партии, выразил мнение, что нынешний премьер — следствие измельчания британского класса.

Стармер — живое воплощение кризиса британской политики и измельчания британского политического класса. Переходными фигурами от политических тяжеловесов прошлого стали Тони Блэр по кличке Пудель Буша и Дэвид Кэмерон, проигравший референдум по Brexit. После них пошла череда клоунов и демагогов, кратковременно разбавленных миллиардером Сунаком, — написал Пушков.

По мнению сенатора, Стармер стоит в одном ряду с этими премьер-министрами Великобритании. Пушков добавил, что британский лидер стал «лишь очередным представителем этой мельчающей породы».

Ранее западные СМИ писали, что Стармер может покинуть свой пост в ближайшие несколько месяцев. Отставка станет реальностью, если лейбористы потерпят неудачу на предстоящих региональных выборах.

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