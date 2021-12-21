США подготовят новые санкции против России

США по-прежнему считают дипломатию, прежде всего «нормандский формат», «единственным ответственным» путём урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако необходимо готовиться к другому варианту, включающему «санкционные опции с союзниками и партнёрами в ЕС» против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По её словам, Вашингтон продолжит отправку Украине средств поддержки и оборудования.

Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьёзными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе, — сказала Донфрид.

По её словам, переговоры с РФ нужно проводить в атмосфере деэскалации. США на постоянной основе оценивают оказание возможной дополнительной военной помощи Киеву. Как сообщается, последняя поставка была осуществлена на прошлой неделе.

Мы постоянно оцениваем дополнительную военную помощь. И мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы, — сказала Донфрид.

Ранее сообщалось, что Госдума примет новые санкции против США в следующем году. Очередное решение о переносе рассмотрения законопроекта «О внесении изменения в закон о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» будет принято 22 декабря.