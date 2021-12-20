Россия оставит санкции для США на следующий год

Госдума примет новые санкции в отношении США в следующем году. Очередное решение о переносе рассмотрения законопроекта «О внесении изменения в закон о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» будет принято 22 декабря. Документ должны были принять в конце года, но рассмотрение постоянно переносилось. Об этом сообщают «Известия».

Могу предположить, что это промедление связано с санкциями США, о которых они недавно снова заявили. Это отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, введение запрета обмена нашей валюты на иностранную, блокирование счетов и активов. Мы в ответ тоже сделали ряд заявлений, — рассказал первый зампред профильного комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.

Документ предполагает ввести запрет для российских банков направлять иностранным государствам информацию о клиентах и операциях, которые ими совершаются, за исключением случаев, предусмотренных правительством. Законопроект также обязывает финансовые организации в течение одного рабочего дня сообщать о таких запросах в Росфинмониторинг и ЦБ РФ.

Ранее экс-советник бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против РФ. По его мнению, Вашингтон может пойти на такие меры только в случае, если Москва нападёт на Киев.