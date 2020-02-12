https://static.news.ru/photo/3524b96e-4dd1-11ea-be46-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков рассказал, что солдатам из России удалось прекратить конфликт между американскими военными и жителями сирийского населённого пункта Харбат-Хамо.

Колонна армии США отклонилась от маршрута, их встретило подразделение правительственных войск. В результате солдаты вступили в конфликт с сирийцами и открыли огонь на поражение. В ходе стычки погиб 14-летний ребёнок и ещё один человек получил повреждения, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, конвой возглавляемой США коалиции начал стрелять по жителям Эль-Камышлы утром 12 февраля. Американские военные заявили, что солдаты патруля открыли ответный огонь по «просирийским силам».

Руководство коалиции обязалось подробнее рассмотреть инцидент.