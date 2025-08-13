Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 16:10

Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске

Politico раскрыла требования Киева перед встречей Трампа и Путина

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Киева есть пять ключевых требований для урегулирования конфликта с Россией, сообщает в преддверии саммита РФ — США на Аляске Politico. По данным издания, Украина не будет готова обсуждать возможный обмен территориями до получения согласия на прекращение огня от России.

Кроме того, Украина хочет компенсации ущерба, который оценивается от $500 млрд (почти 40 трлн рублей) до $1 трлн (более 79 трлн рублей). В то же время в странах Европы заморожены по меньшей мере $200 млрд (15,9 трлн рублей) российских активов.

Кроме того, Киев хочет гарантий безопасности. Другое требование связанно с сохранением санкций против России, тогда как Москва считает ограничения незаконными и требует их отмены. Последний пункт касается обмена пленными и возвращения на родину гражданских лиц.

В американской администрации ранее сообщили СМИ, что Украине следует реалистично подойти к оценке собственной боеспособности перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Вашингтон требует от Киева более прагматичного подхода. Украина, в свою очередь, еще предпринимает попытки убедить Трампа поддержать ее красные линии в переговорах с Россией, заключает издание.

Трамп 9 августа заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Украина
Россия
переговоры
США
Аляска
