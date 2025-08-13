Украине дали один совет перед встречей Путина и Трампа

Украине следует реалистично подойти к оценке собственной боеспособности перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. Лидеры встретятся 15 августа на Аляске.

[США] просят их [украинские власти] реалистично оценивать, что они способны сделать, располагая имеющимся боевым потенциалом, — сказал собеседник издания.

Politico указывает на то, что американская администрация требует от Киева более прагматичного подхода. Украина, в свою очередь, еще предпринимает попытки убедить Трампа поддержать ее красные линии в переговорах с Россией, заключает издание.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что Россия не станет демонстрировать силу перед США ради сохранения дипломатии. По его словам, «игра мускулами» перед встречей российского лидера с главой Белого дома может нарушить баланс в отношениях между странами. Он подчеркнул важность соблюдения дипломатической культуры для дальнейшего диалога.