Работино станет «новым Бахмутом» для ВСУ: что пишут военкоры 10 сентября

Фото: МО РФ

Проблемы ВСУ в Запорожье, цели украинского контрнаступления, обстановка в ЛНР и под Угледаром, защита авиации ВКС РФ от ударов БПЛА — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Ходаковский: «Дело постепенно движется к осенней распутице — она резко усложнит любые боевые действия»

«Дело постепенно движется к осенней распутице — она резко усложнит любые боевые действия. Судя по результату „контрнаступа“ — этот сезон для противника станет сезоном разочарований. Конечно, каждый маленький результат он пытается превратить в большую победу, заставляя все свои медийные средства взахлёб восхвалять силу украинского оружия, но если цель состоит в череде мелких поводов — тогда, можно сказать, она достигнута», — отметил замглавы Росгвардии в ДНР.

По его словам, «стратегия ползучего наступления ВСУ», которая бы изменила ситуацию на фронте, себя не оправдала.

«Такая стратегия не влияет радикально на фронт во всю глубину его оперативного построения. Претерпевает в основном передняя линия, а за ее спиной вся военная инфраструктура продолжает функционировать. Да, наносятся удары по пунктам управления, но это не дает мгновенного эффекта при растянутой модели боевых действий, и последствия просто не успевают наступать. Инерционно фронт продолжает жить и управляться, даже если выбывает какое-то его звено», — считает эксперт.

Ходаковский обратил внимание, что «другое дело — мощный прорыв с выходом в тыловые районы и с перспективой создания угрозы окружения». По его словам, «тогда весь фронтовой организм должен экстренно сниматься и перемещаться, взаимодействие и коммуникация рушатся, военное начальство теряет на время управление».

Фото: МО Украины

«Но для таких прорывов нужны другие условия. Простое сравнение показывает, что в некоторых наступательных операциях во время ВОВ участвовало больше сил и средств, чем располагает любая из воюющих в этой войне сторон в целом. Понятно, что при таких раскладах остается только „подъедать“ территорию мелкими кусками, превращая линию фронта в зернодробилку. Пусть простят мне стратеги мои рассуждения, но нам нужно учитывать этот украинский неуспех при планировании собственных будущих наступательных операций», — добавил он.

Андрей Медведев удивился, почему ВСУ выбрали для наступления Запорожье

«Очень похоже, что для ВСУ небольшой населенный пункт Работино и его окрестности превращаются в новый Бахмут. Как тогда украинские власти — и военные, и политические — убивали боеспособные подразделения об Бахмут, так и сейчас схожая картина складывается в Работино», — отметил журналист.

По словам Медведева, изначально казалось, что ВСУ выберут для контрнаступления направление Мелитополя и Бердянска, чтобы заблокировать ВС РФ сухопутный коридор в Крым. Также Киев мог бы нанести удар по Белгородской и Курской областям с попыткой взять два-три населенных пункта и установить там контроль хотя бы на несколько дней, предположил эксперт.

«Почему не были реализованы все возможности, почему ВСУ решили не использовать тактику двух ударов, можно только гадать. В итоге на южном направлении успеха достичь не удалось. А на новый наступ нужны дополнительные ресурсы. Людские прежде всего. Их вот сейчас и вылавливают на улицах украинских городов. Но все же очень интересно понять, кто именно принимал решения о том, каким и где быть наступлению. Потому что сейчас Киев и Запад винят друг друга», — добавил он.

WarGonzo рассказал про обстановку под Угледаром и в ЛНР

Фото: МО Украины Фото: МО Украины

«На Угледарском участке — контратака российских войск у Новомайорского. Часть позиций им удалось вернуть. Под обстрелами ВСУ в Новодаровке, Старомайорском и Урожайном. ВС РФ — в Приютном, Заветном Желании, Старомлыновке, Керменчике, Новодонецком и Новомайорском. На Луганском направлении ВС РФ вели наступательные действия в Серебрянском лесном массиве в сторону Серебрянки. При поддержке артиллерии штурмовали Новоегоровку. Атаковали ВСУ в районе Синьковки. Под обстрелами украинские позиции в Заречном, Торском, Ямполевке, Кисловке, Купянске и Петропавловке», — отметил источник.

«Рыбарь» оценил новый способ защиты российской авиатехники от ударов БПЛА

«После многочисленных обсуждений необходимости создания укрытий для авиатехники в Сети появилось фото одного из недавно возведенных сооружений, сделанное на неизвестном аэродроме. Оно представляет собой металлический каркас с натянутой между стенками сетью. Хоть это и не полноценный ангар, такая конструкция куда лучше, чем ничего. На первый взгляд, она как минимум позволяет защитить самолет от сброса боеприпаса с коптеров, а в случае установки защитных створок (которые вроде как тоже предусмотрены) — и от FPV-дронов. Важно и то, что установить такой навес можно всего за несколько дней», — отметили авторы канала.

По мнению «Рыбаря», при всех достоинствах «подобные укрытия все равно являются лишь временной мерой».

«Военно-строительный комплекс вполне способен оперативно возвести более серьезные защитные сооружения, а самые обычные наблюдатели вспомнят навесы для техники в парке „Патриот“. Повторимся вновь: мероприятия по защите авиатехники упираются по большей части в принципиальное решение ответственных лиц. И чем дальше оно откладывается, тем больше будет цена», — добавил источник.

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