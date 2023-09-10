ВСУ потеряли свыше 30 бойцов за сутки в боях под Купянском Минобороны: потери ВСУ в боестолкновениях под Купянском составили 35 человек

Фото: МО Украины

На Купянском направлении подразделения Вооруженных сил предприняли две попытки атаки, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале. В боестолкновениях с российской армии противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике. По данным ведомства, ликвидированы до 35 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении также было отражено две атаки ВСУ. Противник потерял до 260 человек, две БПМ и пять автомобилей, добавили в ведомстве. В районе населенного пункта Широкое в Запорожской области тем временем удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции.

Также были уничтожены три быстроходных катера с десантными группами ВСУ в акватории Черного моря. За сутки украинская армия предприняла 42 попытки атаки на российские регионы. Все дроны были уничтожены и подавлены силами РЭБ и ПВО, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ отметили исключительный героизм российских танкистов в ходе СВО. Ведомство поздравило бойцов соответствующих подразделений с профессиональным праздником, добавив, что они демонстрируют невероятные мужество и отвагу при исполнении своего долга.