Минобороны РФ сообщило об исключительном героизме танкистов в ходе СВО

Российские танкисты в ходе специальной военной операции России на Украине показывают исключительный героизм, мужество и отвагу, заявили в Минобороны РФ. Ведомство распространило поздравление по случаю их профессионального праздника, отмечающегося во второе воскресенье сентября.

Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя при освобождении новых регионов в ходе специальной военной операции (СВО), а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что уровень полевой выучки танкистов из России возрос за счет постоянных практических занятий по методике, которая корректируется с учетом опыта СВО.

Также в оборонном ведомстве указали на то, что основной кузницей танкистов в России является Казанское высшее танковое командное училище. В ходе СВО 11 его выпускников получили звание Героев России. Более 250 человек, окончивших училище, стали маршалами и генералами.

В Минобороны отметили, что танковые соединения остаются теми войсками, которые призваны выполнить свою важнейшую роль на поле боя, а заменить их нечем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив две роты ВСУ. Ведомство уточнило, что украинские военные предприняли девять попыток контратаковать, однако российские военные при поддержке танков и артиллерии успешно их отбили.