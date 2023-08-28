ВС РФ заняли опорный пункт после разгрома ВСУ на Купянском направлении МО: ВС РФ разбили две роты ВСУ и заняли опорный пункт на Купянском направлении

Фото: МО Украины

Штурмовые подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив две роты ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Ведомство уточняет, что украинские военные предприняли девять попыток контратаковать, однако российские военные про поддержке танков и артиллерии успешно их отбили.

На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжили ведение наступательных действий. В ходе боя овладели опорным пунктом, разгромив две роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины (ББМ) «Козак», — говорится в сообщении.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал о взятии Вооруженными силами РФ под свой контроль двух опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, в ходе операции были ликвидированы 30 украинских военных. Российские военные отразили четыре контратаки при поддержке бронетехники. ВСУ потеряли три взвода, два танка, один минометный расчет и две боевые бронированные машины «Козак».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщал, что танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении. Танкисты успешно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые помогают выявлять цели и корректировать огонь.