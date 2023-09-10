В России возобновят производство танка Т-80: зачем нужно, как модернизируют В России планируют возобновить производство танков Т-80

Фото: МО РФ

Т-80

Генеральный директор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» (ГК «Ростех») Александр Потапов заявил, что в России возобновят создание танков Т-80. Почему было принято такое решение?

Потапов отметил, что в рамках специальной военной операции Т-80 зарекомендовали себя с лучшей стороны, поэтому было принято решение вновь начать производство этих танков.

«Такая задача стоит. <...> И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», — рассказал он.

Что известно о танке Т-80, как могут модернизировать

Основной боевой танк Т-80 разрабатывался с 1968 года в СКБ-2 Кировского завода как дальнейшее развитие основного танка Т-64. 6 августа 1976 года Т-80 был принят на вооружение СССР, став первым в мире серийным танком с газотурбинной силовой установкой и противоснарядной динамической защитой.

Т-80 предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха в оперативный, уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

На базе танка разработана самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С», САУ 2С7 «Пион», боевые модули зенитно-ракетного комплекса С-300В, специальная пожарная машина на гусеничном ходу СПМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80У, плавающий транспортер ПТС-4 и траншейный экскаватор БТМ-4М.

По мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, на модернизированные Т-80 необходимо ставить самые современные средства защиты.

«Я думаю, нужно ставить самые современные средства защиты от ракетных ударов и ударов беспилотников. Можно многое оставить как есть, но от этих ударов надо совершенствовать средства защиты, причем в любых танках, не только на Т-80. Это сейчас главное. Можно вооружать танки собственными беспилотниками», — рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танк Т-80 на полигоне

Технические характеристики Т-80

Длина: 9,65 м

Ширина: 3,58 м

Высота: 2,22 м

Броня, лоб: комбинированная, эквивалентна 750-мм стали

Броня, борт: комбинированная, эквивалентна 750-мм стали

Броня, башня: комбинированная, эквивалентна 750-мм стали

Экипаж: три человека

Двигатель: газовая турбина ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л. с.

Дальность хода: 600 км

Максимальная скорость: 70 км/ч

Масса: 42,5 тонны

На вооружении у Т-80 стоит 125-мм пушка 2А46М-1 (38 выстрелов), 7,62-мм пулемет ПКТ (1250 патронов), 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ (300 патронов) и система пуска дымовых гранат.

Как танк Т-80БВ «Алеша» разгромил колонну бронетехники ВСУ

Летом этого года в Сети появились кадры, как к российским позициям в зоне СВО подходит группа украинской бронетехники, а навстречу ей выезжает всего один танк Т-80БВ, который с тыла прикрывает огонь артиллерии. В результате боестолкновения под Новодаровкой на Запорожском направлении были уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

Как признавался один из бойцов экипажа с позывным Ласка, бой был очень скоротечным, а решения принимались моментально.

«Я заметил один танк. Сразу наводчику: „Приготовься“. Механику дал на разворот, с первого выстрела уничтожили танк. Решения в бою — моментальные. Бой скоротечный», — рассказал он.

В начале августа членов экипажа «Алеша» за проявленный героизм представили к государственным наградам, а 5 августа министр обороны России Сергей Шойгу представил их к званию «Герой России». 23 августа президент РФ Владимир Путин лично вручил награды танкистам, назвав действия бойцов подвигом.

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