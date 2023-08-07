Экипаж танка «Алеша» рассказал об эмоциях во время разгрома бронемашин ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Экипаж российского танка «Алеша», разгромивший целую колонну бронетехники ВСУ, рассказал в интервью «Известиям» о принятии решения вступить в неравный бой. Военнослужащие поделились подробностями сражения под Новодаровкой на Запорожском направлении.

Я заметил один танк. Сразу наводчику: «Приготовься». Механику дал на разворот, с первого выстрела уничтожили танк. Решения в бою — моментальные. Бой скоротечный, — рассказал боец с позывным Ласка.

Экипаж Т-80БВ сделал как минимум три подхода вплотную к украинским танкам. Наблюдавшие за боем с воздуха операторы БПЛА не скрывали эмоций, а вот сами герои признались, что приняли сражение с холодной головой.

Адреналин. Страх, паника — не до этого. Работали по команде командира. Он наводил. Я стрелял, — сказал военный с позывным Леня.

Оказалось, что прославленный экипаж «Алеши» только недавно увидел кадры боя. Танкисты поблагодарили артиллерию, которая помогла им добить украинские бронемашины.

Этот бой, который был снят, до нас дошел только вчера. Мы, конечно, сами были в шоке. Сразу задаемся вопросом, а если бы вы знали, вы бы пошли? Конечно, пошли на свой страх и риск без лишних эмоций, — уверен Ласка.

Недавно стало известно, что военнослужащие танкового экипажа «Алеша» представлены министром обороны России Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России. Бойцы уничтожили два танка и шесть БТР украинской армии.