В Кремле оценили героизм танкового экипажа, разгромившего колонну ВСУ Песков высоко оценил героизм танкового экипажа ВС РФ, разгромившего колонну техники ВСУ

Фото: МО РФ

Героизм экипажа российского танка «Алеша», разгромившего колонну техники ВСУ под Запорожьем, должен остаться на страницах учебников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», профессиональные действия бойцов вызывают справедливое чувство гордости.

Это такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальная ситуация, которую можно и в учебниках разбирать, — сказал спикер Кремля.

Так он прокомментировал ожесточенный бой, который произошел на Запорожском направлении. Там экипаж российского танка атаковал целую колонну бронетехники ВСУ, умело маневрируя и не позволяя противнику продвинуться вперед. Предположительно, в боестолкновении украинские войска потеряли несколько танков и бронемашин американского производства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в ходе беседы с NEWS.ru, что в бой с противником вступил один из танков, находящихся на вооружении ВС РФ: Т-90М «Прорыв» или модифицированные Т-72 или Т-80. Он не исключил, что экипаж танка действовал из засады, заранее заняв выгодную позицию. По его словам, залогом победы стали мастерство военных и надежность машины.