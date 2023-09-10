Военный эксперт объяснил, чем необходимо усилить российские танки Военэксперт Прохватилов призвал усилить танки средствами защиты от ракетных ударов

Фото: МО РФ

Российские танки, в том числе Т-80, необходимо оснастить современными средствами защиты от ракетных ударов и атак беспилотников, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, танки можно вооружать собственными БПЛА.

Я думаю, нужно ставить самые современные средства защиты от ракетных ударов и ударов беспилотников. Можно многое оставить как есть, но от этих ударов надо совершенствовать средства защиты, причем в любых танках, не только на Т-80. Это сейчас главное. Можно вооружать танки собственными беспилотниками, — сказал Прохватилов.

Ранее гендиректор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» (ГК «Ростех») Александр Потапов сообщил, что в России готовятся возобновить производство танков Т-80. По его словам, техника показывает высокую эффективность в зоне СВО.

Прохватилов отметил, что главное преимущество российского танка Т-80 — его скорость хода, поскольку эти машины обладают газотурбинными двигателями. Также, по мнению военного эксперта, британские танки Challenger, немецкие Leopard и американские Abrams не приспособлены к боевым действиям на территории Украины, в отличие от советских и российских.