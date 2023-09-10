Военэксперт заявил о бесполезности танков Leopard и Challenger в зоне СВО Военэксперт Прохватилов: Leopard и Challenger не приспособлены к боям в зоне СВО

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Украинский солдат чистит ствол орудия основного боевого танка Leopard 1 A5

Британские танки Challenger, немецкие Leopard американские Abrams не приспособлены к боевым действиям на территории Украины, в отличие от советских и российских, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, Challenger сложно назвать танком, это хорошо бронированная гаубица для стрельбы из закрытых позиций. Прохватилов отметил, что Challenger метко стреляет только на месте, а на ходу он не попадает без защиты.

Что касается Leopard и Abrams, они не приспособлены для войны высокой интенсивности на территории Украины. Там практически любой мост выдерживает 20 тонн, не больше. Советские и российские танки еще более менее вписываются в эту транспортную инфраструктуру а Leopard и Abrams нет. Поэтому Украине поставили мостоукладчики, чтобы они переходили по мостам, — сказал Прохватилов.

Военный эксперт отметил, что Запад пошел по пути создания громадных, в полтора раза более тяжелых, чем советские танки, которые оснащены великолепной электроникой и оптикой, прекрасными системами управления огня, но для их обслуживания нужно много специалистов.

Все шикарно, но для их обслуживания требуется гигантское техническое и топливное обеспечение. Они жрут очень много топлива. Кроме того, для их обслуживания требуются специальные инженерные подразделения, нужно множество инженеров и техников, которых на Украине нет, — добавил Прохватилов.

Ранее гендиректор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» (ГК «Ростех») Александр Потапов сообщил, что в России готовятся возобновить производство танков Т-80. По его словам, техника показывает высокую эффективность в зоне СВО.