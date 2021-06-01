Путин назвал один из главных приоритетов внешней политики России

https://static.news.ru/photo/cfd99ac8-c2e8-11eb-9781-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Одним из главных приоритетов России во внешней политике России остаются отношения бывшими республиками СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза, — рассказал глава государства на встрече, прошедшей в режиме онлайн.

По его словам, участникам совещания «следует заняться одним из аспектов этой работы».

В 2020 году российский лидер рассказал, что постсоветские страны преодолевают страхи по поводу возрождения СССР. По мнению главы государства, в интеграции стран в постсоветском пространстве нет ничего удивительного, но участвующие в этом государства не продвинулись на этом пути так, как могли бы.

Ранее Путин назвал направлении СНГ самым важным во внешней политике. По его словам, страны СНГ стали самыми близкими для России, а у Москвы с ними самые прочные связи: родственные, дружеские, гуманитарные, экономические и культурные.