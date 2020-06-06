Произошёл глобальный сбой в работе Telegram

Мессенджер Telegram 6 июня перестал работать у пользователей по всему миру.
К 23:20 по московскому времени мониторинговый сервис Downdetector
С 23:15 мессенджер перестал работать у пользователей в Москве.
На официальном сайте представители сервиса
Как писал NEWS.ru, весной основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер преодолел отметку в 400 миллионов активных пользователей. С 2018 года российские власти пытаются заблокировать Telegram за отказ от сотрудничества со спецслужбами.
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