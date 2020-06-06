Произошёл глобальный сбой в работе Telegram

https://static.news.ru/photo/c3448c1a-f0d5-4d38-bb64-dfb6d479fe3a_660.jpg Фото: pixabay.com

Мессенджер Telegram 6 июня перестал работать у пользователей по всему миру.

К 23:20 по московскому времени мониторинговый сервис Downdetector получил около тысячи сообщений о проблемах с мессенджером от пользователей в 37 странах, включая Россию, Индию, США, Швецию и Норвегию.

С 23:15 мессенджер перестал работать у пользователей в Москве.

На официальном сайте представители сервиса подтвердили наличие проблем в работе, а также пообещали устранить их в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, весной основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер преодолел отметку в 400 миллионов активных пользователей. С 2018 года российские власти пытаются заблокировать Telegram за отказ от сотрудничества со спецслужбами.