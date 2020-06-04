Дуров поприветствовал инициативу разблокировать Telegram в России

https://static.news.ru/photo/f0331de2-a644-11ea-9552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатель"ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров прокомментировал действия депутатов Государственной думы, направленные на разблокировку мессенджера в России. Как заявил миллиардер, он приветствует инициативу, так как разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей сервиса обмена сообщений в России более комфортно использовать сервис.

Дурова также считает, что разраблокировка могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно, — рассказал Дуров в своём Telegram-канале.

По словам создателя мессенджера, команда Telegram при полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности разработала механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру.

Дуров считает, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, и надеется, что учёт мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи.

Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы, — пообещал Дуров.

В конце мая NEWS.ru писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не поддержало законодательную инициативу депутатов о недопущении блокировки мессенджера Telegram во время чрезвычайных ситуаций и периода повышенной готовности.

Законодательную инициативу об отказе от блокировки Telegram подготовили депутаты «Справедливой России» Александр Ионин и Федот Тумусов. Они предложили дополнить ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима ЧС или повышенной готовности.