Признание Донбасса: конгресс принял в штыки реакцию Байдена

Администрация президента США Джо Байдена столкнулась с критикой со стороны конгресса за свою реакцию на признание российской стороной независимости ЛНР и ДНР. Узкий перечень немедленно введённых санкций и очевидное нежелание использовать в этих обстоятельствах жёсткие формулировки заставили законодателей говорить о «понятийной импотенции» Белого дома. От президента США ждут удара «в самое сердце российской экономики», чтобы, как считают в конгрессе, предотвратить эскалацию вокруг Украины.

Спровоцировавшие скандал высказывания прозвучали со стороны неназванного представителя администрации президента США, который в ходе общения с прессой уклонился от того, чтобы квалифицировать действия России по признанию суверенитета Донбасса и оказанию ему помощи как «вторжение».

Ввод российских войск сам по себе не будет новым шагом. У России были войска в Донбассе в течение последних восьми лет, — выразил уверенность чиновник.

По его словам, Белый дом пока ограничился узким пакетом санкций, однако эти меры могут ужесточиться, если Москва усилит свою активность.

Мы собираемся оценивать то, что делает Россия, а не сосредотачиваться на том, что Россия говорит, — сказал официальный представитель администрации.

Вероятно, это означает готовность США продолжить использование дипломатических каналов. В свою очередь спикер Белого дома Джен Псаки открыто признала , что пока США не собираются вводить те санкции карательного характера, которыми они грозили Кремлю в течение последних месяцев. Рестрикции, которые последовали в ночь на 22 февраля, отделены от «быстрых и жёстких экономических мер», подчеркнула она.

Майкл Маккол Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Понятийная импотенция»

Позиция администрации Байдена быстро встретила сопротивление со стороны республиканцев, которые выступили с утверждением, что полный список санкций должен быть введён в действие немедленно. Они обратили внимание на то, что это было обещание Белого дома.

После сообщений о том, что Путин сейчас направляет войска в Донецкую и Луганскую области под видом миротворцев, сейчас не время для символических уколов, которые послужат только тому, чтобы подбодрить Путина и подвергнуть опасности наших друзей, — говорится в совместном заявлении конгрессменов Майкла Маккола и Майка Роджерса.

Законодатели назвали санкции, анонсированные Белым домом в ночь на 22 февраля, признаком «понятийной импотенции».

Пришло время для президента Байдена ввести санкции, которые ударят в самое сердце российской экономики, и раз и навсегда покончить с «Северным потоком — 2», как он и обещал миру, — добавили Маккол и Роджерс.

Впрочем, ужесточения мер политико-экономического давления в ответ на последние действия России потребовали члены не только Республиканской партии.

Если какие-либо дополнительные российские войска или опосредованные силы перейдут в Донбасс, администрация Байдена и наши европейские союзники не должны медлить с введением сокрушительных санкций. Россия должна понести ощутимые, далеко идущие и существенные издержки в ответ на этот неоправданный акт, — заявил , в свою очередь, председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.

Другие демократы рассчитывают также усилить давление на Байдена, чтобы тот решился на более жёсткие рестрикции.

Джо Байден Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пересмотр стратегии

По словам эксперта вашингтонского Фонда защиты демократий Брэдли Боумана, российская политика напомнила администрации президента США об «актуальности жёсткой силы». По его словам, текущие обстоятельства заставляют администрацию Байдена переосмыслить серию военных и стратегических документов.

Это имеет значение для стратегии национальной безопасности, которая будет обнародована [в скором времени], — сказал он.

Боуман обращает внимание на то, что нынешние события требуют от Белого дома в то же время провести ревизию американской стратегии национальной обороны, обзора ядерной политики, обзора противоракетной обороны.

Вопрос заключается ещё и в том, будет ли администрация Байдена и дальше придерживаться своей тактики целенаправленных сливов разведывательных данных прессе, которая в эти недели вызвала неоднозначную реакцию не только у разведывательного сообщества США, но и, похоже, у властей Украины.

Как пояснил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, систематическое обнародование американских разведывательных данных о ситуации вблизи границ не всегда согласовывалось с Киевом.

С одной стороны, такая превентивная коммуникация может быть успешной, — сказал он. — Когда вы заблаговременно объявляете о планах противника, которые, как считалось ранее, преследуют фактор неожиданности, возможности для действий намного сужаются.

Но обратной стороной, по его словам, становится то, что поток американских заявлений о предполагаемых военных планах России в последние месяцы привёл к реальным издержкам, как психологическим, так и экономическим.