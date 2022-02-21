«Решение будет принято сегодня». Как обсуждали признание ДНР и ЛНР

21 февраля прошло расширенное совещание Совета безопасности, на котором президент Владимир Путин поставил вопрос о признании Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После заседания, на котором каждый член Совбеза высказал свое мнение о ситуации с урегулированием кризиса в Донбассе, Путин сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР. О том, как принималось это решение, — в материале NEWS.ru.

Завязка

Публикации о планах России вторгнуться на территорию Украины начала появляться в западных СМИ в декабре 2021 года. Журналисты ссылались на источники в американской разведке, а Conflict Intelligence Team фиксировал перемещение российских войск к границе с Украиной. Появлялись даже карты возможного нападения. В Москве раз за разом обвинения отрицали, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла западные страны в пропаганде войны и информационном терроризме.

Изначально вторжение России журналисты «назначили» на 15 февраля, но в этот день нападения не случилось. В свою очередь американский президент Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что, по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Но и 16 февраля ничего не произошло.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Глава Госдепа указал на «очень тревожные признаки российской эскалации». Среди них он назвал прибытие новых сил к украинской границе.

При этом 15 февраля депутаты Госдумы проголосовали за проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Так парламентарии решили добиться безопасности этих территорий от внешних угроз, писал председатель ГД Вячеслав Володин.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что признание республик «не коррелируется с Минскими соглашениями». Сам Путин высказался в том же ключе: он сказал, что необходимо «сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений». При этом он заявил, что парламентарии тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса, и назвал происходящее на юго-востоке Украины геноцидом.

Всё изменилось 18 февраля, когда главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей на территорию России в Ростовскую область из-за угрозы боевых действий. Они выпустили экстренные видеообращения.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик, — говорил Пушилин.

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Кульминация

После заявления глав непризнанных республик произошло некоторое затишье. В ростовском МЧС сообщали, что «впервые слышат» об эвакуации жителей Донбасса в регион. Песков тоже говорил, что «не знает, что сейчас творится у главы ДНР Дениса Пушилина». Однако очень скоро Владимир Путин поговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Также глава государства поручил выплачивать каждому прибывающему беженцу по 10 тысяч рублей — на эти цели было выделено из бюджета страны 5 млрд рублей. Кроме того, президент подписал ежегодный указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы в 2022 году — в прошлом году такой же указ был подписал только в апреле.

Между тем органы власти непризнанных республик начали активно сообщать об обстрелах и нападении украинской армии. В центре Донецка взорвалась машина начальника местной милиции Дениса Синенкова. При этом в украинских СМИ сообщается , что ещё летом номера со взорванной машины стояли на другом, более новом автомобиле той же марки. Российский Следственный комитет по прямому указанию главы Александра Бастрыкина завёл по факту произошедшего уголовное дело. Позднее глава СК поручил расследовать и другие события, произошедшие на территории Украины.

Власти непризнанных республик запретили выезд для мужчин призывного возраста — людей 2004 года рождения и старше перестали выпускать в Россию. Затем была объявлена всеобщая мобилизация. Под постоянные сообщения о взрывах и обстрелах в России начали звучать обещания «не бросать жителей ЛДНР на съедение фашистам».

21 февраля Песков объявил, что Путин проведёт внеочередное заседание Совета безопасности. Он называл его «не регулярным», но не стал называть тему. Незадолго до начала мероприятия ФСБ сообщила об уничтожении в России украинской диверсионно-разведывательной группы и двух боевых машин пехоты ВСУ. Украинская сторона эту информацию опровергла.

Трансляция заседания началась в 16:55, мероприятие касалось вопроса о признании ДНР и ЛНР. Журналисты предположили, что мероприятие, показанное по федеральным каналам, транслировалось в записи. Так, телеканал «Россия 24» не снабдил изображение подписью «прямой эфир», как это принято у госканала.

Путин начал своё выступление с заявления, что Киев не собирается исполнять Минские соглашения, о чём он не раз заявлял, и если Украина будет принята в НАТО, то угрозы для России многократно возрастут. В связи с этим он попросил всех членов Совбеза высказать их мнение о признании ДНР и ЛНР.

Эти вопросы очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности. Потому что использование Украины как инструмента противостояния с РФ представляет очень серьёзную для нас угрозу, — сказал он.

На этих заявлениях начал падать российский фондовый рынок, а биржевой курс евро в течение трансляции совещания достиг 90 рублей.

Все присутствующие по очереди выступали со своим мнением о признании самопровозглашённых республик. В целом все выступающие сходились на обвинениях в сторону Украины и стран Запада в неисполнении Минских соглашений. В связи с этим признать ДНР и ЛНР Путину порекомендовали министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, спикер ГД Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.

Более миролюбиво высказались зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и премьер Михаил Мишустин — они призвали сначала дать Западу возможность разрешить кризис в рамках Минских соглашений, а потом, если не удастся, признать ДНР и ЛНР. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин сначала вообще готов был поддержать «предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России», но президент вовремя остановил его, и тот всё же поддержал признание независимости республик.

Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня [21 февраля], — сказал в конце Путин, после чего эфир прервался.

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Развязка

19 февраля стало известно, что свои внеочередные заседания проведут Государственная дума и Совет Федерации. В нижней палате пообещали обсудить ситуацию в Донбассе, хотя сами депутаты не знают темы заседания. В верхней палате по расписанию стоит обсуждение закона о повышении пенсий ветеранам военной службы. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что не знает о других возможных темах для обсуждения сенаторами.

По той повестке, которая известна, завтра военные пенсии, налоговые вопросы, пока никаких политических вопросов нет, — сказал он.

В то же время вопрос о признании независимости иностранного государства не входит в компетенцию ни Госдумы, ни Совета Федерации: для этого требуется только решение президента. Именно так происходило с признанием Абхазии и Южной Осетии.