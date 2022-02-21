Песков: Путин в ближайшее время проведёт внеочередное заседание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт внеочередное заседание Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Заседание пройдёт в расширенном формате. Тему заседания Песков не уточнил.

Это большой Совет безопасности, — с казал Песков.

На Совбезе ожидается выступление Путина и других спикеров. Песков отметил, что заседание будет внеочередным, «не регулярным». При этом представитель Кремля на вопрос о теме мероприятия не ответил.

Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных, — добавил Песков.

Он добавил, что у Путина в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию будет совещание по вопросам выполнения поручений, который были даны в посланиях в 2020 и 2021 годах.

Владимир Путин ранее провёл оперативное совещание с членами Совбеза, оно состоялось на прошлой неделе. В его рамках обсуждалось развитие промышленности, а также растущая напряжённость вокруг Украины и ответ на гарантии безопасности. Также на нём глава государства подробно рассказал собравшимся о своих международных контактах, произошедших на минувшей неделе.