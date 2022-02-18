Песков об эвакуации из Донбасса: не располагаю информацией об этом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией об эвакуации местных жителей из Донбасса, передаёт слова пресс-секретаря «Интерфакс». Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ.

Я не знаю, что сейчас творится у главы ДНР Дениса Пушилина. <...> Я не знаю, что там происходит, — р ассказал Песков.

При этом он отметил, что также не в курсе того, согласовано ли это мероприятие с принимающими субъектами РФ. Пресс-секретарь президента также оставил без ответа вопрос о том, готова ли Россия размещать беженцев.

Пушилин сегодня заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти Донецкой и Луганской народных республик пока не начали эвакуировать население в Россию.

В администрации Ростовской области отказались от комментариев NEWS.ru, перенаправив запрос в МИД РФ. В региональном главке МЧС России заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.