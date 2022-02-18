РИА Новости: в центре Донецка прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По данным правительства ДНР, взорвалась машина на парковке.



Взрыв в Донецке прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР. Около 19:00 на парковке взорвался автомобиль. На место выехали сотрудники МЧС.

По сообщениям корреспондента WarGonzo Семёна Пегова, взорванный УАЗ принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову.

Ранее сегодня, 18 февраля власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ответили отказом на предложение Киева провести внеочередное заседание контактной группы на фоне заявлений глав ЛНР и ДНР об эвакуации населения республик в Россию.

При этом главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный опроверг информацию о наступлении украинских военных в Донбассе. Генерал отметил, что Киев выступает только за политико-дипломатический способ разрешения кризиса.

О взрыве в Донецке уже сообщаюсь 12 февраля. Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что местом происшествия стала подконтрольная Киеву территория вдоль линии соприкосновения.