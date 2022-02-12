В Донецке произошел мощный взрыв

В Донецке произошёл мощный взрыв, об этом сообщают жители региона и местные СМИ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил главному редактору RT Маргарите Симоньян, что местом происшествия стала подконтрольная Киеву территория вдоль линии соприкосновения.

Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно... , — сообщается в Telegram-канале Симоньян.

В Telegram-канале WarGonzo сообщают , что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной Киеву, а «до Донецка лишь докатилась взрывная волна».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна быть готовой к любым шагам «с любой границы». В то же время президент отметил, что информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» в информпространстве слишком много, и призвал предоставить доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении.

О том, что Россия нападёт на Украину именно 16 февраля, ранее заявил президент США Джо Байден. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.

К настоящему моменту уже более десяти стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.