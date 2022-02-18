ДНР и ЛНР отвергли идею Киева о заседании контактной группы

Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ответили отказом на предложение Киева провести внеочередное заседание контактной группы на фоне заявлений глав ЛНР и ДНР об эвакуации населения республик в Россию. В министерствах иностранных дел республик расценили предложение украинской стороны как часть пиар-кампании, сообщает ТАСС.

Так, глава МИД ДНР Наталья Никонорова указала, что предложение Киева о заседании традиционно не было подкреплено никакими конкретными мерами по прекращению огня. Кроме того, оно прозвучало на фоне громких сообщений украинских и других СМИ об агрессии ополченцев, нагнетающих информационную истерию.

В этой связи считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира — не стреляйте! — цитирует её агентство.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего добавил, что Киев предлагает созвать заседание, чтобы «попиариться». При этом продолжает поддерживать провокационную ситуацию на линии разграничения и не готов работать предметно.

Поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного «замылить глаза» мировому сообществу, мы не намерены, — сказал Дейнего.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение Минских соглашений. Поэтому Киеву необходимо сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта. Российский лидер подчеркнул, что чем раньше это произойдёт, тем лучше.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти Донецкой и Луганской народных республик пока не начали эвакуировать население в Россию.

В администрации Ростовской области отказались от комментариев NEWS.ru, перенаправив запрос в МИД РФ. В региональном главке МЧС России заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.