Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ЛНР и ДНР

Залогом восстановления мира на Украине является выполнение Минских соглашений, поэтому Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик и согласовать меры по завершению конфликта, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его словам, сейчас наблюдается обострение ситуации в регионе.

Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряжённости вокруг этой страны является выполнение минских договорённостей. Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, — сказал президент России.

Путин добавил, что чем раньше это произойдёт, тем лучше. Российский лидер подчеркнул, что Киев не исполняет договорённостей по всем ключевым вопросам Минских соглашений, а в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека.

Говоря об обострении обстановки в Донбассе, Лукашенко заявил, что люди уже вынуждены бежать оттуда.

Это так, там уже люди готовы бежать оттуда и уже бегут. Это не нормально, — сказал он.

Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром 17 февраля. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов народных республик, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.

Обстрелы продолжились и 18 февраля. Власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ, эвакуируемое население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области.