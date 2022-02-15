«Развязать руки президенту»: как принимали обращение о признании ДНР и ЛНР

15 февраля Госдума приняла проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашённые ДНР и ЛНР независимыми государствами. Глава государства уже дал понять , что решать проблему Донбасса необходимо с учётом интересов граждан, но соблюдая Минские соглашения. Депутаты и источник, близкий к администрации президента, рассказали NEWS.ru, почему на расcмотрение были внесены два проекта — от КПРФ и «Единой России», и как получилось, что единороссы поддерживали предложение коммунистов.

По информации источника, близкого к администрации президента, проект документа, по которому Госдума обращается с просьбой о признании ДНР и ЛНР напрямую к Владимиру Путину, минуя МИД, был поддержан силовым блоком, в частности, подчинёнными секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Это желание Совбеза, потому что Патрушев сейчас занимается интеграцией [России] с Белоруссией и, видимо, намерен вписать это в интеграцию с Донбассом, перехватить инициативу, — считает собеседник NEWS.ru.

Документ «Единой России», по которому обращение следовало сначала обсудить с представителями МИД, инициирован руководством партии. Процедура согласования признания ДНР и ЛНР с министерством дала бы дополнительное время и шанс снизить градус дискуссии. По мнению источника, в данном случае могли сыграть роль и опасения близких к власти предпринимателей, опасающихся последствий признания республик.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Собеседник уверен, что исход голосования в Госдуме показывает силу влияния Совбеза. Как сообщал Znak.com со ссылкой на депутатов от «Единой России», решение о поддержке проекта КПРФ было «спущено» во фракцию ЕР в начале дня и «никакой вольницы не было».

NEWS.ru получил комментарии у нескольких депутатов как от «Единой России», так и от КПРФ. Для некоторых из них «победа» инициативы коммунистов стала неожиданной. При этом среди парламентариев оказались как сторонники, так и противники признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Константин Затулин (ЕР) признался в беседе с NEWS.ru, что ещё утром был уверен в другом исходе голосования и произошедшее его удивило. Фракция «Единой России» не принимала решения о консолидированном голосовании, отметил он, и каждый депутат мог голосовать так, как посчитает нужным. В результате многие единороссы голосовали как за проект постановления, внесенный своими коллегами по фракции, так и за проект коммунистов.

Даже авторы — единороссы, предложившие обратиться в МИД за консультацией, в процессе обсуждения заявляли, что по существу согласны с текстом обращения к президенту, написанным в КПРФ. Своего текста обращения к президенту в ЕР не подготовили, — добавил он.

Сам Затулин голосовал за передачу обращения в МИД, как предложили его коллеги, хотя с самого начала знал, что МИД не поддержит отказ от Минских соглашений. Смысл, по его словам, был в том, чтобы с помощью министерства убедить депутатов, что «если нельзя, но очень хочется, то всё равно нельзя» рисковать Минскими соглашениями без достаточного повода.

Инициатива признания ДНР и ЛНР как превентивной меры, а не реакции на нарушение минских договорённостей, разрушает всю канву переговорного процесса. Оно оказывает медвежью услугу и России, и этим республикам, так как само по себе признание может быть использовано как casus belli, — пояснил депутат.

Затулин предлагал, чтобы «Единая Россия» предупредила бы о возможности признания ДНР и ЛНР в случае агрессии Украины. Как это было сделано в 2008 году перед нападением Грузии на Южную Осетию. Но его выступление от имени фракции в последний момент отменили.

Alexander Rekun/Global Look Press

В «Единой России» высказали и противоположное мнение по поводу признания самопровозглашённых республик. Так, депутат Александр Бородай, возглавляющий Союз добровольцев Донбасса, в разговоре с NEWS.ru заявил, что идея представителей его партии направлять обращение сначала в МИД затягивала бы ситуацию. Он уверен, что независимость республик Донбасса нужно признавать «как можно скорее», поскольку это в интересах России.

Чем быстрее республики будут признаны, тем будет лучше для России в целом, не только для республик Донбасса <...>. Всем людям, которые «в теме», с самого начала ясно, что Минские соглашения подписывались украинской стороной вынужденно и исключительно для создания передышки после тяжёлых военных поражений, — сказал политик.

Председатель профильного для принятого проекта комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) назвал решение депутатов логичным. По его словам, предложение «Единой России» «удлиняло путь» документа, а к МИД президент всегда может обратиться самостоятельно. Калашников заявил, что в ЕР большинство поддержало инициативу коммунистов.

Мы понимали прекрасно, что ситуация каждый день меняется, в том числе позиция МИДа. Поэтому [нужно] развязать руки президенту для окончательного принятия решения в случае обращения ЛДНР или на случай эскалации. По крайней мере политическая позиция Думы выражена и она, очевидно, даёт президенту дополнительные возможности, — сказал он.

Впрочем, на данном этапе маловероятно, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР, сказал NEWS.ru источник, близкий к президентской администрации. Такого же мнения придерживается руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. Он обратил внимание, что Минские соглашения — главный козырь Москвы.

Минские соглашения — важнейший элемент российской позиции в отношении с Украиной и НАТО. Надо сказать, что это — российский козырь. <...> Если принять это предложение Госдумы, то будут перечёркнуты все Минские соглашения, а Россия возьмёт на себя вину за их срыв, хотя на самом деле виновата Украина. Пока ещё этот козырь России нужен, Путин положит это обращение в ящик своего письменного стола и будет смотреть, как развивается ситуация, — сказал Арбатов.

Эксперт добавил, что сейчас Россия обосновывает политику давления на Украину именно из-за несоблюдения Минских соглашений со стороны Киева. Кроме того, если бы президент решил признать ДНР и ЛНР, ему не понадобилось бы предложение депутатов. «Он просто принял бы это решение, а Дума его утвердила бы, как и Совет Федерации», как было с Крымом, резюмировал собеседник NEWS.ru.

Владимир Путин уже отреагировал на обращение Госдумы. Глава государства заявил, что парламентарии тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса. Происходящее на юго-востоке Украины он назвал геноцидом. При этом президент заметил, что необходимо «сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».