Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в ДНР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва автомобиля главы милиции в Донецке. Об этом сообщается на сайте СКР.

В связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений, Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке, — говорится в сообщении СКР.

По информации СМИ, взрыв автомобиля произошёл в Донецке вечером 18 февраля. Это случилось в нескольких десятках метров от здания правительства непризнанной ДНР. В результате взрыва автомобиль загорелся. Как выяснилось, что он принадлежал начальнику народной милиции республики.

Ранее власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ответили отказом на предложение Киева провести внеочередное заседание контактной группы на фоне заявлений глав ЛНР и ДНР об эвакуации населения республик в Россию.

При этом главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный опроверг информацию о наступлении украинских военных в Донбассе. Генерал отметил, что Киев выступает только за политико-дипломатический способ разрешения кризиса.