Депутатам не сообщили тему заседания Госдумы 22 февраля

Депутаты Государственной думы, опрошенные NEWS.ru, признались, что пока не знают тему заседания, назначенного на 22 февраля. Так, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что не обладает информацией о том, когда повестка станет известна.

Не знаю пока, пока ничего..., — сказал парламентарий.

В свою очередь источник NEWS.ru в руководстве Госдумы отметил, что не обладает информацией о том, что заседание будет проводиться внештатно.

Насколько я знаю, оно (заседание. — NEWS.ru) не внеочередное, а вместо минувшего четверга. Пока всё штатно, — подчеркнул он.

На 22 февраля назначено заседание Госдумы, которого изначально не было в расписании. Так же в этот день соберётся Совет Федерации, где, по данным сайта СФ, планируется обсудить закон о повышении пенсий ветеранам военной службы.

За день до этого, 21 февраля президент Владимир Путин проведёт внеочередное заседание Совбеза РФ в расширенном формате. Пресс-секретарь главы государства отметил, что заседание будет внеочередным, «не регулярным». При этом представитель Кремля на вопрос о теме мероприятия не ответил.