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Депутатам не сообщили тему заседания Госдумы 22 февраля

14:31, 21 февраля 2022
Депутатам не сообщили тему заседания Госдумы 22 февраля Фото: duma.gov.ru
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Депутаты Государственной думы, опрошенные NEWS.ru, признались, что пока не знают тему заседания, назначенного на 22 февраля. Так, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что не обладает информацией о том, когда повестка станет известна.

Не знаю пока, пока ничего..., — сказал парламентарий.

В свою очередь источник NEWS.ru в руководстве Госдумы отметил, что не обладает информацией о том, что заседание будет проводиться внештатно.

Насколько я знаю, оно (заседание. — NEWS.ru) не внеочередное, а вместо минувшего четверга. Пока всё штатно, — подчеркнул он.

На 22 февраля назначено заседание Госдумы, которого изначально не было в расписании. Так же в этот день соберётся Совет Федерации, где, по данным сайта СФ, планируется обсудить закон о повышении пенсий ветеранам военной службы.

За день до этого, 21 февраля президент Владимир Путин проведёт внеочередное заседание Совбеза РФ в расширенном формате. Пресс-секретарь главы государства отметил, что заседание будет внеочередным, «не регулярным». При этом представитель Кремля на вопрос о теме мероприятия не ответил.

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