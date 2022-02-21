Украинские военные опровергли уничтожение своих диверсантов на границе РФ

Информация о ликвидации в России украинской диверсионно-разведывательной группы не соответствуют действительности, сообщает Reuters со ссылкой на украинских военных. В Киеве заявили, что украинских солдат нет в Ростовской области.

Украинских военных в Ростовской области нет, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа рассказали, что российские военные и ФСБ уничтожили пятерых украинских военных и две боевые машины пехоты (БМП). По информации военного ведомства, диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию населённого пункта Митякинская в Ростовской области около 06:00 мск. Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от подразделения соединения российских сил ЮВО. Обе боевые машины были уничтожены огнём из противотанковых средств.

21 февраля выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, здание было полностью разрушено. Погранпункт находился в 150 метрах от границы. Перед этим в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв.