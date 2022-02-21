Российские военные уничтожили пятерых украинских диверсантов на границе

Российские военные и ФСБ уничтожили пятерых украинских военных и две боевые машины пехоты (БМП), которые нарушили государственную границу РФ, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию населённого пункта Митякинская в Ростовской области около 06:00 мск, передаёт «Интерфакс». Ранее о продвижении украинской ДРГ в сторону границы России и бое диверсантов против формирований Народной милиции и МГБ самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщал представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Подразделение соединения Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины, — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от подразделения соединения российских сил ЮВО. В ходе боестолкновения через российскую границу с территории Украины вошли две БМП ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе боевые машины были уничтожены огнём из противотанковых средств. Также были ликвидированы пятеро нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы.

21 февраля выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, здание было полностью разрушено. Погранпункт находился в 150 метрах от границы. Перед этим в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв.

Минувшей ночью в МГБ ДНР сообщили о попытке прорыва украинской группы диверсантов на юге республики в сторону границы России. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.