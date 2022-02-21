Украинская диверсионная группа проникла на юг ДНР

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МИД Азербайджана обвинил Армению в продолжении деструктивной политики, которая «не имеет будущего», сообщается на сайте ведомства. Подобная реакция последовала после заявления армянской стороны в поддержку сепаратистского движения в Карабахе.

Агрессивный сепаратизм, который МИД Армении называет «возрождением», привёл к многолетней катастрофе в регионе. Эта ситуация на протяжении многих лет серьёзно мешала развитию региона в условиях мира и безопасности, — говорится...