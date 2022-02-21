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Украинская диверсионная группа проникла на юг ДНР

10:44, 21 февраля 2022
Украинская диверсионная группа проникла на юг ДНР Военнослужащий в Донбассе Фото: РИА Новости
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Украинская диверсионная группа проникла на юг самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) для дальнейшего продвижения к государственной границе с Россией, сообщается в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР. По данным ведомства, украинские силовики встретили сопротивление Народной милиции ДНР.

В Новоазовском районе ДНР осуществлён прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведётся бой, — говорится в сообщении. 

Ранее официальный представитель Народной милиции заявил, что украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства. Сумку со вторым взрывным устройством обнаружили рядом с останками погибшего.

С начала эскалации в самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами, сообщали ранее в Народной милиции ДНР. Также в ведомстве предупредили, что разведкой получены данные о подготовке противником новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.

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