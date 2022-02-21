Украинская диверсионная группа проникла на юг ДНР

Украинская диверсионная группа проникла на юг самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) для дальнейшего продвижения к государственной границе с Россией, сообщается в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР. По данным ведомства, украинские силовики встретили сопротивление Народной милиции ДНР.
В Новоазовском районе ДНР осуществлён прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведётся бой, — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Народной милиции заявил, что украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства. Сумку со вторым взрывным устройством обнаружили рядом с останками погибшего.
С начала эскалации в самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами, сообщали ранее в Народной милиции ДНР. Также в ведомстве предупредили, что разведкой получены данные о подготовке противником новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.