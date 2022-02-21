В ДНР украинский диверсант подорвался при установке взрывчатки на рынке

При попытке установки взрывного устройства подорвался украинский диверсант, инцидент произошёл утром понедельника, 21 февраля, на рынке в районе железнодорожного вокзала в Донецке, говорится в сообщении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики. Сумку со вторым взрывным устройством обнаружили рядом с останками погибшего.

По оперативной информации Министерства госбезопасности ДНР, около 04:45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала [Донецка] подорвался украинский диверсант при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством, — говорится в сообщении Нармилиции ДНР.

Ранее военнослужащий и мирный житель погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщила Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики в своём Telegram. Мирный житель погиб на остановке общественного транспорта в посёлке шахты «Трудовская». Среди военнослужащих ещё один получил тяжёлые ранения, двое контужены.

С начала эскалации в самопровозглашённой Донецкой народной республике зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами, сообщали ранее в Народной милиции ДНР. Также в ведомстве предупредили, что разведкой получены данные о подготовке противником новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.