О гибели мирного жителя, который находился на остановке общественного транспорта после обстрела вооружёнными силами Украины посёлка шахты Трудовская, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале. Также стало известно, что в ходе обстрела погиб один военнослужащий самопровозглашённой республики, ещё один получил тяжёлые ранения, двое контужены.

В результате обстрела из 120 миллиметровых минометов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтёр, ехавший на шахту на утреннюю смену, — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на понедельник, 21 февраля, украинскими силовиками был открыт огонь из 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов по району Коминтерново, такие данные приводит Народная милиция ДНР. Всего со стороны украинских силовиков выпущено около 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 50 мин калибром 120 миллиметров. В результате один военнослужащий ДНР погиб, один получил тяжёлые ранения, двое контужены.

В самопровозглашённой Луганской народной республике ранее двое мирных граждан погибли в результате атаки украинских военных, при этом среди ополченцев о потерях не сообщается. Позиции защитников республики были атакованы утром 20 февраля в районе населённого пункта Пионерское после того, как силы ВСУ при поддержке артиллерии форсировали реку Северный Донец.