Двое мирных жителей ЛНР погибли при атаке ВСУ

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В самопровозглашённой Луганской народной республике двое мирных граждан погибли в результате атаки украинских военных. Среди ополченцев потерь нет, сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

Позиции защитников республики были атакованы утром 20 февраля в районе населённого пункта Пионерское после того, как силы ВСУ при поддержке артиллерии форсировали реку Северный Донец. Атака была отбита, украинские военные отброшены на ранее занимаемые позиции.

К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов, — говорится в сообщении.

Согласно данным Народной милиции ЛНР, украинская сторона за последние сутки нарушила режим прекращения огня 49 раз. Обстрелам подверглись 26 населённых пунктов республики. При этом ВСУ активно применялось вооружение, запрещённое Минскими соглашениями.

В ДНР, в свою очередь, заявили, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в республику. Несмотря на заявления Киева о мирных намерениях, украинские войска ведут обстрелы круглосуточно. За последние сутки территория ДНР подвергалась им 82 раза.