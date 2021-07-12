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Народная милиция ЛНР отчиталась о 49 случаях обстрела

10:30, 20 февраля 2022
Народная милиция ЛНР отчиталась о 49 случаях обстрела Луганская область. Военнослужащий Народной милиции в окопе Фото: Александр Река/ТАСС
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Народная милиция непризнанной Луганской народной республики отчиталась о 49 случаях нарушений режима прекращения огня со стороны Украины по состоянию на утро 20 февраля. Об этом пресс-служба милиции сообщила в Telegram-канале.

За прошедшие сутки украинские боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 26 населённых пунктов республики. Активно применялось запрещённое Минскими соглашениями вооружение, — указано в Telegram-канале.

Начальник Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Синенков ранее сообщил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в ДНР. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, его примеру последовал и глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник. В Народной милиции отметили, что военкоматы перешли на усиленный режим работы из-за «огромного притока» желающих встать на защиту республики.

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