Народная милиция ЛНР отчиталась о 49 случаях обстрела
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:30, 20 февраля 2022
Луганская область. Военнослужащий Народной милиции в окопеФото: Александр Река/ТАСС
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Народная милиция непризнанной Луганской народной республики отчиталась о 49 случаях нарушений режима прекращения огня со стороны Украины по состоянию на утро 20 февраля. Об этом пресс-служба милиции сообщила в Telegram-канале.
За прошедшие сутки украинские боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 26 населённых пунктов республики. Активно применялось запрещённое Минскими соглашениями вооружение, — указано в Telegram-канале.
Начальник Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Синенков ранее сообщил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в ДНР. Он призвал всех военнообязанных граждан прибыть в военкоматы и встать на защиту республики.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, его примеру последовал и глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник. В Народной милиции отметили, что военкоматы перешли на усиленный режим работы из-за «огромного притока» желающих встать на защиту республики.