Военкоматы в ДНР перешли на усиленный режим работы

В самопровозглашённой Донецкой народной республике военкоматы перешли на усиленный режим работы из-за большого количества желающих встать на её защиту. С притоком людей они справляются полностью, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

На данный момент наблюдается огромный приток граждан, желающих встать на защиту Донецкой народной республики. Военкоматы работают в усиленном режиме, справляясь со своей работой полностью, — отметили в ведомстве.

Всеобщую мобилизацию глава ДНР Денис Пушилин объявил накануне. Он заявил, что украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения, и призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

Позднее стало известно, что в республике проводится смс-рассылка с призывами к мужчинам защитить свой дом и отечество. Кроме того, руководителей организаций обязали обеспечить явку сотрудников в пункты мобилизации.