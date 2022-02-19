URA.RU: в ДНР началась мобилизация граждан с помощью СМС-рассылки

Корреспонденты URA.RU сообщили, что военный комиссариат самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин защитить свой дом и отечество. При этом известно, что ведомство уже подписало указ с требованием к руководителям организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.

Внимание! На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины встать на защиту своего дома и отечества, — сказано в СМС-сообщении.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из минометов населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка.

Постпредство России при ОБСЕ ранее выразило своё удивление по поводу реакции руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ дезинформацией. Также удивляет отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре прошлого года, сообщило постпредство на официальной странице в Twitter.