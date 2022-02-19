Постпредство РФ в ОБСЕ удивилось реакцией организации на события в Донбассе

Постпредство России при ОБСЕ выразило своё удивление реакцией руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ — дезинформацией. Также удивляет отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре прошлого года, сообщило постпредство на официальной странице в Twitter.

Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который ретранслирует заявления военного командования Украины о том, что сообщения о подготовке наступления ВСУ — дезинформация, — сказано в заявлении.

Представители России также указали на отсутствие призывов ОБСЕ к Киеву строго выполнять минские соглашения и меры по усилению РПО от 22 июля 2020 года. «Разве это беспристрастность?» — отметили в российской делегации.

Вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе необъективно подала информацию про обстрел детского сада в Донбассе. По её мнению в отчёте организации допущена ошибка: там указано, что украинские военные не допустили представителей ОБСЕ в учреждение. Она добавила, что лично приезжала в детский сад вместе с журналистами, где они «воочию могли убедиться, что доступ есть».