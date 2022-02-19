Украина обвинила ОБСЕ в отсутствии объективности

Вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе необъективно подала информацию про обстрел детского сада в Донбассе. По её мнению в отчёте организации допущена ошибка: там указано, что украинские военные не допустили представителей ОБСЕ в учреждение. Она добавила, что лично приезжала в детский сад вместе с журналистами, где они «воочию могли убедиться, что доступ есть».

В отчёте ОБСЕ появилась информация, что украинские военные не допустили представителей ОБСЕ в детский сад, где произошёл обстрел. Мы сегодня вместе с журналистами были в детском саду и могли воочию убедиться, что доступ есть, — заявила Верещук в эфире телеканала «Дом».

Она также обвинила Россию в дезинформации из-за сообщений о том, что украинские военные обстреляли КПВВ «Станица Луганская». По её словам, она находилась в этом районе вместе с журналистами, где ничего не происходило.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что украинская сторона не отказывается от выполнения Минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва. Он указал на невозможность проведения выборов в Донбассе, так как более 800 тысяч жителей получили российские паспорта.