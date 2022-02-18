Секретарь СНБО: Украина не отказывается от выполнения минских соглашений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не отказывается от выполнения минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва. Он указал на невозможность проведения выборов в Донбассе, так как более 800 тысяч жителей получили российские паспорта, сообщает ТАСС.

Мы за выполнение «Минска» по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ. Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно, — заявил Данилов.

Он добавил, что на Украине нет приказов на освобождение территорий Донбасса. Он считает, что Киев пытаются спровоцировать, а сам Данилов не видит полномасштабного вторжения со стороны России. Он подтвердил участие Зеленского в конференции в Мюнхене в субботу, хотя американский президент Джо Байден до этого сказал, что озабочен отъездом украинского коллеги из страны.

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук ранее заявила, что страна обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ в Донбассе для независимой верификации. Киев также приветствует присутствие Международного комитета Красного Креста и журналистов в регионе.