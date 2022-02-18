Украина попросила Францию и Германию усилить миссию ОБСЕ в Донбассе

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что страна обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ в Донбассе для независимой верификации. Киев также приветствует присутствие Международного комитета Красного Креста и журналистов в регионе, сообщает ТАСС.

Мы обратились к нашим партнёрам из Германии и Франции, чтобы они помогли усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, так как нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию, — рассказала Верещук.

Она добавила, что правительство Украины надеется на скорый ответ партнёров. В Киеве пообещали, что «допустят специалистов миссии ОБСЕ на все необходимые точки».

На подконтрольной Киеву части Донбасса зафиксировано прибытие иностранных СМИ, которые призваны в нужном свете поддержать наступательную операцию украинских силовиков, заявил накануне официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко. По его словам, на месте работают журналисты американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала ANTENA TV. Ситуацию с якобы обстрелом детского сада военными ЛНР он назвал «фарсом».